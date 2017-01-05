İstanbul’dan su kesintisi! İSKi’de sular ne zaman gelecek açıklaması!

İstanbul'da çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor ki İSKİ, İstanbul'da halihazırada devam eden su kesintileri ve yapılacak su kesintileri ile ilgili duyuru yaptı.

İstanbul'da çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor ki İSKİ, İstanbul'da halihazırada devam eden su kesintileri ve yapılacak su kesintileri ile ilgili duyuru yaptı.

İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileri sonrası bu sefer İSKİ’den su kesintisi duyurusu geldi. İSKİ İstanbul’da yaşanan su kesintileri ve yapğılacak planlı su kesintileri hakkında bilgi verdi. İSKİ’nin resmi sitesindeki bilgilere göre bugün Ataşehir, Bakırköy, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüp, Silivri, Şile ve Şişli de su kesintisi yaşanıyor.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE MAHALLERİ

ATAŞEHİR: Yeni Camlıca Mah, Mimar Sinan Mah, Yenişehir Mah, İçerenköy Mah, İnönü Mah, Ferhatpaşa Mah, Ataşehir Atatürk Mah, Kayışdağı Mah, Mevlana Mah, Küçükbakkalköy Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY: Yeşilköy Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 15:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU: Kulaksız Mah, Pürtelaş Hasan Efendi Mah, Kocatepe Mah, Katip Mustafa Celebi Mah, Kececi Piri Mah, Şahkulu Mah, Şehit Muhtar Mah, Tom Tom Mah, Piri Paşa Mah, Sütlüce Mah, Fetihtepe Mah, Firuz Ağa Mah, Cihangir Mah, Asmalı Mescit Mah, Catma Mescit Mah, Halıcıoğlu Mah, Kaptanpaşa Mah, Hacı Hüsrev-İstiklal Mah, Gümüşsuyu Mah, Hacı Ahmet Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT: İncirtepe Mah, İnönü Mah, Akşemseddin Mah, Yunus Emre Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 15:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜP: Odayeri Mah, Ağaçlı Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ: Gazitepe Mah, Kadıköy Mah, Ortaköy Merkez Mah, Akören Mah, Büyükkılıçlı Mah, Fenerköy Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ: Mahmut Şevket Paşa Mah, Mecidiyeköy Mah, Harbiye Mah, Kuştepe Mah, Merkez Mah, Teşvikiye Mah, İzzet Paşa Mah, Mesrutiyet Mah, Paşa Mah, Halide Edip Adıvar Mah, Duatepe Mah, Ergenekon Mah, 19 Mayıs Mah, Bozkurt Mah, Esentepe Mah, Fulya Mah, Gülbahar Mah, Eskişehir Mah, Feriköy Mah. Çalışmanın tahmini olarak 05.01.2017 tarihinde saat 16:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.