İstanbullular yarın bu yollara dikkat!

İstanbul’da yarın oynanacak olan Beşiktaş-Astra Giurgiu hazırlık müsabakası nedeniyle bazı yollar bir süreliğine trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da yarın oynanacak olan Beşiktaş-Astra Giurgiu hazırlık müsabakası nedeniyle bazı yollar bir süreliğine trafiğe kapatılacak.

Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadında 25 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak olan Beşiktaş – Astra Giurgiu hazırlık müsabakası ile ilgili 12.00'den tedbirler sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatilacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle; Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağından Kadırgalar alt baş ışıklara kadar olan kısım trafiğe kapatılacak, Trafik akımı Akaretler kavşağından Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Trafik Akımı Süleyman Seba Caddesinden Bayıldım Caddesi Stadyum arkasına yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesine kadar trafiğe kapatılacak, Kadırgalar Caddesi girişine Meclisi Mebusan Caddesinden gelen Trafik akımı stadyum arkasına verilmeyip Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. İHA