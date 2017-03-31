İstanbul’un huzuru için 5 bin polisli denetim

İstanbul Emniyeti, 5 bin polisin katılımıyla kent genelinde, "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen asayiş denetimi yaptı. İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan uygulama noktalarını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü her gün bir ilçede, 15 günde tüm il genelinde yaptığı uygulamalara bu gece de devam etti. “Yeditepe Huzur Uygulaması” adı verilen asayiş uygulaması 39 ilçede 200 noktada gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce planlanan uygulamada, Terörle Mücadele, Güvenlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık, Kaçakçılıkla Mücadele, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile Deniz Polisi ve İlçe ekipleri görev aldı. Uygulama için, 5 bin polis görevlendirildi. İstanbul’un güvenliği için, kentte akşam mesaisinde görev yapan polisler, uygulama dışı bırakılarak rutin görevlerine devam etti.

GBT TARAMASI YAPILDI

İl genelinde, sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde yapılan huzur uygulamasında, şüpheli araç ve yayalar durduruldu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden suç kayıtlarına bakılan şüphelilerin üst aramaları yapıldı. Üzerinde suç unsuru bulunan yada haklarında yakalama kararı olan şüphelilerii gözaltına alındı. Uygulamada “Deniz Polisi” de, özel tekne ve yatlarda GBT uygulaması yaptı.

ÇALIŞKAN DENETLEDİ

Yeditepe Huzur Uygulaması’nı yaklaşık 2 yıl önce hayata geçiren İl Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan, kontrol noktalarını denetledi. Çalışkan’ın yardımcılarınında, uygulama boyunca koordinasyon için aktif olarak görev yaptığı öğrenildi