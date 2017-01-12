Gezici Araştırma Merkezi, 2016’da Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını araştırdı.

İşte 2016’nın en başarılı büyükşehir belediye başkanları

Gezici Araştırma Merkezi, 2016’da Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını araştırdı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 64,7'lik başarı oranıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

İkinci sırada yüzde 62,6'lık başarı oranıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bulunurken, üçüncü sırada yüzde 60,2'lik başarı oranıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yer aldı. En başarılı ilçe belediye başkanı ise yüzde 63,7'yle Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu.

Gezici’nin araştırmasına göre sonuçlar şöyle: