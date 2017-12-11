2018 yılına sayılı günler kala hem tatil planları yapmak hem de 2018 yılındaki resmi tatil günlerini merak edenler Google üzerinden 2018 yılında hangi günler tatil? araması yapıyor. Biz de haberimizde yeni yıldaki tatil günlerini konu aldık. İşte 2018 resmi tatil günleri!

2018 yılında hangi günler tatil? sorusu haberimizde cevap buluyor. 2018’de bayram tatili dokuz gün olacak mı? İşte 2018 resmi tatil günleri!

1 Ocak yılbaşı Pazartesi gününe denk geldiği için çalışanlar bugünü hafta sonu tatili ile birleştirebilecek. Yılbaşı tatilinin ardından üç buçuk ay sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. 23 Nisan da Pazartesi gününe dek geliyor. Dolayısıyla hafta sonu tatili ile birleştirip küçük bir tatil yapmak mümkün.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2018’de Salı gününe denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Cumartesi günü kutlanacak.

14 Haziran Perşembe, Ramazan Bayramı arifesi. 15 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü bu yıl Pazar gününe denk gelecek.

Ağustos ayına gelindiğindeyse Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban Bayramı’nın ilk günüyse 21 Ağustos Salı. Geçtiğimiz yıllarda bu gibi durumlarda bayram tatili dokuz güne çıkartılıyordu. Benzeri bir beklenti 2018’deki Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Ağustos ayındaki bir diğer resmi tatil 30 Ağustos Perşembe günü kutlanacak olan Zafer Bayramı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazartesi kutlanacak. Dolayısıyla yine hafta sonu tatili ile birleştirmek mümkün. 31 Aralık 2018’de Salı gününe denk gelirken birçok iş yerinde o gün yarım gün çalışılacak.

2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil