İşte ‘600 vekil’in millete maliyeti

AKP'nin anayasa taslağının 2. maddesinde yer alan milletvekili sayısının 600'e çıkarılması sabah saatlerinde kabul edildi. CHP'li Yarkadaş, "Bu maddeye evet oyu verenler, halkın sırtına yüz milyonluk bir yük daha yükledi" dedi.

AKP'nin anayasa taslağının 2. maddesinde yer alan milletvekili sayısının 600'e çıkarılması sabah saatlerinde kabul edildi. CHP'li Yarkadaş, "Bu maddeye evet oyu verenler, halkın sırtına yüz milyonluk bir yük daha yükledi" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, milletvekili sayısının artırılmasıyla birlikte, halkın daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını söyledi. Tasarının yasalaşması halinde TBMM’ye 50 milletvekilinin daha geleceğini söyleyen Yarkadaş, “Bu kişiler, fonksiyonu tamamen ortadan kaldırılmış bir Meclis’te, milletin sırtına yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayacaklar” dedi.

AKP’nin anayasa taslağında Meclis’in işlevsizleştirildiğini söyleyen Yarkadaş, “El kaldırıp indirmelerine bile ihtiyaç duyulmayacak bu kişilere milyonlarca lira para ödenecek” ifadesini kullandı. 550 milletvekilinin 600’e çıkarılması halinde milletin bu elli kişiye beş yılda yüz milyon lira daha fazla para ödemek zorunda kalacağını belirten Yarkadaş, “Bunu yapmaya ne hakkınız var” tepkisini gösterdi. AKP’nin tasarısının geçmesi halinde Meclis’teki 600 milletvekilinin hiçbir iş yapmadan para alacağını belirten CHP’li vekil, “Tek Adam Rejimi’ni kurabilmek için, siyasi rüşvet dağıtıyorlar. Başkanlığı geçirebilmek için, milletvekillerine alan açıyorlar. Olan ise millete oluyor. Halkımızın sırtına yeni yükler yükleniyor” dedi.

YAZIK BU MİLLETE!

Daha fazla vergi vermek istemeyenlerin Meclis’te görüşülen anayasa taslağına itiraz etmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, “Tek adam rejimini kurabilmek için, siyasi rüşvet dağıtıyorlar. Başkanlığı geçirebilmek için, milletvekillerine alan açıyorlar. Olan ise millete oluyor. Halkımızın sırtına yeni yükler yükleniyor. AKP kimin parasını harcıyor? Har vurup harman savuruyorlar. Bankamatik vekillere ödenecek her kuruşa yazıktır. Bu parayla öğrenci yurtları açılabilir. Binlerce kişiye istihdam yaratılabilir. Yazıktır; gelin yol yakınken dönün. Bu milleti sömürmekten vazgeçin” dedi. DHA