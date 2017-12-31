İşte amorti rakamları… 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti sonuçları belli oldu! Amorti numaraları kaç?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yaında başladı. 23.00'da başlayan büyük ikramiye çekilişleri ile amorti rakmaları da belli oldu. Haberimizden amorti sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Peki 2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti numaraları kaç?

Bu gece 61 milyon Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekiliş ile belli olacak. Büyük ikramiyelerin belirleneceği çekilişler 23.00’da başladı. Aynı anda amorti rakmalarını belirleyen çekiliş de yapıldı. İşte Amorti sonuçları…

AMORTİ NUMARALARI KAÇ?

4, 6

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.