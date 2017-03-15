İşte CHP’nin referandum kampanya müziği

CHP'nin 16 Nisan referandumu için hazırladığı kampanya müziği Amasya'daki ilk mitingde görücüye çıktı. Emel Sayın'ın 'Mavi Boncuk' isimli şarkısından uyarlanan 'Gel Kurtul Bir Hayırla' isimli refendandum müziği dinleyenlerin beğenisini kazandı.

İşte Gel Kurtul Bir Hayırla şarkısının sözleri:

Düşmez, şaşmaz bir Allah

“Hayır” olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir “Hayır”la

İnsan beşer, bir gün şaşar mutlaka

Emanet edilmez her şey tek akla

Muhtaç kaldık bir parçacık huzura

Haydi sen de gel şimdiden “Hayır”a

Düşmez, şaşmaz bir Allah

“Hayır” olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir “Hayır”la

Sonu belli olmayan yola girme

Sahip çık yurduna, geleceğine

“Bunca yetkiyi babama vermem” de

Uyanalım bu kabustan el ele

“Bunca yetkiyi babama vermem” de

“Hayır” için hep birlikte Türkiye

Düşmez şaşmaz bir Allah

“Hayır” olur inşallah

Bu kadarı da fazla

Gel kurtul bir “Hayır”la