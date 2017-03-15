İşte CHP’nin referandum kampanya müziği

İşte Gel Kurtul Bir Hayırla şarkısının sözleri:
Düşmez, şaşmaz bir Allah
“Hayır” olur inşallah
Bu kadarı da fazla
Gel kurtul bir “Hayır”la
İnsan beşer, bir gün şaşar mutlaka
Emanet edilmez her şey tek akla
Muhtaç kaldık bir parçacık huzura
Haydi sen de gel şimdiden “Hayır”a
Düşmez, şaşmaz bir Allah
“Hayır” olur inşallah
Bu kadarı da fazla
Gel kurtul bir “Hayır”la
Sonu belli olmayan yola girme
Sahip çık yurduna, geleceğine
“Bunca yetkiyi babama vermem” de
Uyanalım bu kabustan el ele
“Bunca yetkiyi babama vermem” de
“Hayır” için hep birlikte Türkiye
Düşmez şaşmaz bir Allah
“Hayır” olur inşallah
Bu kadarı da fazla
Gel kurtul bir “Hayır”la