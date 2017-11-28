İşte Diyanet İşleri kandil tarihleri… Mevlid Kandili’nin önemi ve yapılacak ibadetler

Mevlid Kandili ne zaman merak edilirken aynı zamanda yapılacak ibadetler ve okunacak dualar merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kandil tarihlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandil dualar ve ibadetlerle kutlanacak. Google'da "kandil bugün mü?" araması yapan vatandaşlar, kandilde hangi ibadetler yapılacağını, kandilin en iyi nasıl değerlendirileceğini araştırıyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek ? İşte Diyanet İşleri kandil tarihleri...

Kandil bugün mü, yarın mı? Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Kandil tarihlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Google, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği tarihten farklı bir tarihi gösterdi. Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? Mevlid kavramı sözlükte “doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı” anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça’da “ve-le-de” kökünden türetilmiş bir kavramdır. Peki Mevlid Kandili bu yıl ne zaman? İşte kandil tarihleri ve yapılacak ibadetler…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük Peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğum gününü bu yıl 29 Kasım 2017 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİ’NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğum gecesidir. Bu anlamlı gece en güzel şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Mevlid Kandili’nde;

– Peygamber efendimiz Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir

– Bol bol zikirde bulunulur

– Kuran-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir

– Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları ederler

– Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır

– Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

KANDİL TARİHLERİ

3 Recep 1438 Regaib Kandili 28/29 Mart 2017 Sal/Çar

27 Recep 1438 Miraç Kandili 23/24 Nisan 2017 Paz/Pt

15 Şaban 1438 Berat Kandili 10/11 Mayıs 2017 Çar/Per

27 Ramazan 1438 Kadir Gecesi 21/22 Haziran 2017 Çar/Per

12 Rebîulevvel 1439 Mevlid Kandili 29 /30 Kasım 2017 Çar/Per

İslam alemi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili'ni bekliyor. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Bu mübarek gece Kasım ayının hangi gününe denk geliyor? Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? Müslüman Alemi tarafınca bu özel gece bir hafta süre ile dua ve Kuran-ı Kerim eşliğinde kutlanmaktadır