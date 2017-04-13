İşte dünyanın en kuvvetli orduları

Kumpaslara, bölücülerin saldırılarına ve içeri sızan hainlerin darbe girişimine karşın Mehmetçik hâlâ dimdik ayakta. Türk Ordusu, 126 ordu içinde en güçlü 8’inci oldu...

Savunma alanında en saygın internet sitelerinden Global Firepower, en güçlü orduları belirledi. Sıralamada, orduların kara, hava ve deniz kapasiteleri, ülke kaynakları, bütçe, coğrafya, üretim, silahların çeşitliliği ve dağılımı ile lojistik imkanlar gibi 50 kriter dikkate alındı. Nükleer silahlara sahip olmak doğrudan hesaba katılmadı ancak ‘avantaj' olarak değerlendirildi.

YUNANİSTAN 28'İNCİ

NATO gibi ittifaklara üye olmak da artı puan sağladı. Türk Ordusu, 126 ülkelik listede 8'inci sırada yer aldı. İsrail 16'ncı, İran 21'inci, Yunanistan 28'inci, Suriye 36'ncı, Irak 59'uncu, Bulgaristan 67'nci oldu. Son 5 sıraya ise Orta Amerika ülkeleri El Salvador (122) ile Panama (123) ve Afrika ülkeleri Namibya (124), Somali (125), Orta Afrika Cumhuriyeti (124) yerleşti.