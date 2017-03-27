İşte Erdoğan’ın ‘yok’ dediği fesih yetkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yok' dediği fesih yetkisinin AKP'nin referandum için hazırladığı kitapçıkta bile yer aldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yok' dediği fesih yetkisinin AKP'nin referandum için hazırladığı kitapçıkta bile yer aldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da oylanacak 18 maddelik Anayasa değişiklik paketinde, Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi verildiğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlamıştı. Oysa Erdoğan’ın “yok”dediği fesih yetkisi, AKP’nin referandum için hazırladığı kitapçıkta bile yer aldığı ortaya çıktı. Erdoğan, fesih yetkisi konusunda Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle yüklenmişti;

“Ne diyor? Bir yalan daha. Parlamentoyu feshedecek diyor. Yalan söyleme dürüst ol. Cumhurbaşkanı’nın Meclisi fesih yetkisi yok. Bazı ukalalarını da sosyal medyaya servis etmişler, onlar da aynı şeyi söylüyor. Meclis’i feshedecek diyor, yok böyle bir yetki. Nerede var gösterin diyoruz onlara.”

AKP KİTAPÇIĞINDA “CUMHURBAŞKANI MECLİS’İ FESHEDER”DİYOR

AKP’nin referandum kitapçığındaki 18. bölümde yer alan “Cumhurbaşkanı veya Meclis birbirlerini fesh edebilirler mi” başlığı altında şu ifadeler yer alıyor:

“Fesih yetkisi, yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla gerçekleşebilecektir. TBMM 3/5 çoğunlukla, Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına kullanabilir.”