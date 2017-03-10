İşte helikopter kazasının yaşandığı bölge

İstanbul Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesine çarptıktan sonra kontrolü kaybedip E-5 karayoluna çakılan helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düştüğü E-5'in olay sırasında şans eseri yoğun olmaması ise facianın büyümesini önledi.

Türkiye, Beylikdüzü’nden saat 11:20 sıralarında gelen üzücü haberle sarsıldı.

Eczacıbaşı Grubu’na ait, içinde 2’si pilot 7 kişinin olduğu helikopter yoğun sis nedeniyle 250 metre yüksekliğindeki radyo-televizyon verici kulesine çarptı.

Kazadan sonra pilotun kontrolünü kaybettiği helikopter, kendi etrafında dönerek irtifa kaybetmeye başladı ve E-5 karayolunun Beylikdüzü-Büyükçekmece mevkiindeki ‘S Yokuşu’ bölümüne kadar bu şekilde ilerleyip çakıldı.

FACİA DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ

Normal şartlarda yoğun trafiğin yaşandığı E-5 karayolu Beylikdüzü rampasında olay sırasında araç bulunmaması facianın boyutunun daha büyük olmasının önüne geçmiş oldu.

O bölgede gün içinde trafiğin kalabalık olduğu saatlerde zaman zaman araçların durma noktasına geldiği de gözleniyordu.

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