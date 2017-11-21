Şifresiz: Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda saat kaçta? BJK Şampiyonlar Ligi’nde tur için sahada

Saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacağı merak edilen Beşiktaş Porto maçında ilk 11'ler belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadelede temsilcimiz tura koşuyor. Beşiktaş Porto maçı saat kaçta, hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan toplayarak rekor kıran Beşiktaş bu akşam Porto'yu ağırlayacak. Puan alması halinde gruptan çıkacak olan siyah-beyazlılar muhtemel 11'i nasıl olacak? Peki Beşiktaş Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele Beşiktaş Porto maçına saatler kaldı. Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu. Avrupa’da oynadığı futbol ile göz dolduran Beşiktaş, Porto maçında puan alması halinde son 16 takım arasına kalmayı garantileyecek. Beşiktaş Porto Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala maç hangi kanalda şifresiz soruları gündemde. Merak edilen tüm soruların yanıtları ve detaylı bilgi haberimizde. Beşiktaş Porto maçı Şampiyonlar Ligi temsilcimiz için çok büyük önem taşıyor. Beşiktaş Porto maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden yayınlanacak sorusunu soran taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle yarın trafiğe kapanacak yolları da açıkladı. Siyah beyazlılar, 4 maçın tamamını kazanan Manchester United, Paris Saint Germain ve Manchester City'nin ardından Barcelona ve Tottenham ile birlikte 4 maç sonunda en fazla puan toplayan takım oldu. Peki Beşiktaş Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak? İşte ilk 11’ler…

BEŞİKTAŞ PORTO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar ligi heyecanı bu akşam Beşiktaş ile sürmeye devam ediyor, Karakartal bu akşam Porto’yu ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, sahasında Porto’dan puan alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Şenol Güneş sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Futbolseverler Beşiktaş Porto maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi? sorularını sormaya başladılar bile. İşte Beşiktaş-Porto maçı ayrıntılar…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sadece temsilcimizi değil tüm ülkeyi ilgilendiren Beşiktaş taraftarına müjde, Beşiktaş'ın tur yolunda oynayacağı bu çok önemli maç şifresiz kanalda yayınlanacak. Beşiktaş Porto maçı 21 Kasım Salı akşamı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-FC Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası dolayısıyla 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu’ndaki 5. maçında, bugün saat 20.00’de Portekiz’in Porto takımını konuk edecek. Temsilcimiz karşılaşmadan 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Beşiktaş-Porto mücadelesini İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

PORTO: José Sá; Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Herrera, Sérgio Oliveira, Ricardo Pereira, Aboubakar, Brahimi

Cenk Tosun: Porto ve Leipzig maçlarını en iyi şekilde geçip Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirmek istiyoruz. #UCL #Beşiktaş @CenkTosun_ @ChampionsLeague pic.twitter.com/AM9V0px4f7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Kasım 2017

BEŞİKTAŞ KASAYI DOLDURDU

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla kasasını doldurdu. Kartal, grup aşamasında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlikle tam 25 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla hem göz dolduruyor hem de kasasına yüklü miktarlar koyuyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu maçlarında deplasmanda Porto'yu 3-1, evinde Alman ekibi Leipzig'i 2-0 ve yine bir deplasman maçında Monaco'yu 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal, Fransız ekibiyle evinde oynadığı müsabakadan ise 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanarak, katılım payı olan 50 milyon TL'yi kasasına koydu. Oynadığı grup maçlarında da 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, gösterdiği bu performans ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon TL daha almaya hak kazandı. Kartal, 21 Kasım Salı günü evinde Porto ve 6 Aralık'ta Almanya'da Leipzig ile oynayacağı maçları da kazanırsa 15 milyon TL'lik bir gelir daha elde etmiş olacak.

Siyah-beyazlı takım, son 16 turuna kalırsa 25 milyon TL, çeyrek finale yükselmesi durumunda ise 30 milyon TL daha gelir elde edecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final maçlarını oynayıp kupayı kaldırırsa da toplamda 32.5 milyon Euro kazanmış olacak.

İLK KARŞILAŞMA 10 SENE ÖNCE

Beşiktaş ile Porto arasındaki ilk karşılaşma 3 Ekim 2007 tarihinde İnönü Stadı’nda Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında oynandı. Portekiz temsilcisi 90. dakikada, şu anda Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma’nın attığı golle 1-0 kazanmasını bildi. Porto, gruptaki 2. maçı da 2-0 galip tamamladı. Quaresma, bu karşılaşmada da takımının 2. golüne imza atan isim oldu.

PORTO MAÇINDA İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi ligde sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda Lens ve Negredo'ya forma şansı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Porto maçı öncesi ligde T.M Akhisarspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda revizyona gitti. T.M. Akhisarspor karşısında Portekizli futbolcu Pepe'nin sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği bilinirken Güneş, Babel'in yerine Hollandalı Lens'e forma şansı tanıdı. Şenol Güneş, hücum hattında ise Cenk'i dinlendirerek, İspanyol oyuncu Negredo'ya görev verdi. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda atan Alvaro Negredo, T.M. Akhisarspor karşısında sahada olacakken, sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin yerine ise Şilili Medel görev alacak.

İŞTE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

21.11.2017 günü saat 20.00’de Vodafone Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. – Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası ile ilgili saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergâhlar

* Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecektir.

* Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir.

* Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

* Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

* Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecektir.

* Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir.

* Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacaktır.

* Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir.

* Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacaktır. (Otesel İnişleri)

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Onlar En Güçlüler

Onlar En İyiler

Onlar Şampiyonlar

Ustalar

En İyiler

En Büyük Takımlar

Şampiyonlar#UCL #Beşiktaş pic.twitter.com/Wzglbw2KE8 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Kasım 2017

ŞENOL GÜNEŞ'TEN PORTO YORUMU “ABOUBAKAR YARIN BİZİM RAKİBİMİZ”

Şenol Güneş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, “Aboubakar bize kiralık geldi. Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkan bir isim, katkısını yaptı. Şartlar itibarıyla gitti. Yine gelebilirdi, hala gelebilir. Futbol böyle bir arena. Yarın bakarsın başka takıma gider. Bunların ticari tarafı var, oyuncuların ve kulüplerin kararı var. Biz de ona teşekkür ediyoruz, ama yarın rakibimiz. Marega da olmayınca Aboubakar en önemli hücum silahı konumunda. Porto'nun çok önemli isimleri var. Biz bu oyunculara karşı mücadele edebilecek konumdayız. Biz de Aboubakar'ı ve diğer oyuncuları etkisiz hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.Sergio Conceiçao: Beşiktaş farklı bir kapasiteye sahip.

BEŞİKTAŞ HEDEFE KİTLENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5’inci hafta maçında yarın saat 20.00’de Porto’yu ağırlayacak olan Beşiktaş’ın yıldız isimleri Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun, UEFA.com’un sorularını yanıtladı.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen röportajda, sorular ve yanıtlar şu şekilde:

– Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı süreçte takıma nasıl katkı verdiniz?

Ricardo Quaresma: Güzel işler yaptık ancak henüz biten bir şey yok. Oynayacağımız Porto maçı, gruptaki yerimizi belirleyecek. Bizim görevimiz, tur atlamak. Çalışmaya devam edeceğiz ve harika işler yapacağız. Ben yapabileceğimize inanıyorum.

Cenk Tosun: Şampiyonlar Ligi en önemli ve en iyilerin bulunduğu bir organizasyon. Grupta oynadığımız 4 maçta 10 puan toplamak bizim için büyük bir gelişim. Aynı zamanda bu 4 maçta 4 gol attığım için de çok gururluyum. Bunların üzerine ekleyerek daha fazla gol atmak istiyorum.

Avrupa temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir performans sürdürüyor… Beşiktaş Porto maçı Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş için çok büyük önem taşıyor. Beşiktaş Porto maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden canlı yayınlanacak sorusunu soran taraftarlar maçın detaylarını araştırıyor