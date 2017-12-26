Galatasaray Bucaspor kupa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlacak? GS Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Türkiye Kupası son 16 mücadelesinde Galatasaray ile Bucaspor mücadele edecek. Taraftarlar Galatasaray Bucaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlacak sorusunun yanıtını arıyor. Terim yönetimindeki ilk maçında Göztepe'yi 3-1'le geçen sarı kırmızılılar, genç oyuncularla takviye edilmiş kadrosuyla kupa da galibiyet peşinde. Peki Galatasaray Bucaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray Bucaspor maçı saat kaçta hangi kanalda sorusu kupa maçı öncesi en çok araştırlan konular arasına girdi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor’u eleyerek son 16 turuna çıktı. Peki Galatasaray Bucaspor maçı saat kçata hangi kanalda? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11’ler…

GALATASARAY BUCASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bucaspor maçı 26 Aralık Salı akşamı oynanacak. Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Carrasso, Koray, Donk, Ahmet, Tarık, Selçuk, Tolga, Sinan, Emrah, Recep Gül, Eren

Bucaspor: Kemal Mert, Veli, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, Saruhan, Emre Toraman, İbrahim, Kerem Atakan, İlyas, Alpay

Galatasaray Bucaspor mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Sarper Barış Saka görev alacak.

4. GALATASARAY BUCASPOR MAÇI

Galatasaray ile Bucaspor, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de oynanan iki maçı da Galatasaray 1-0'lık skorlarla kazandı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez eşleşen iki takımın mücadelesinde ise gülen taraf 2-1'lik skorla yine Galatasaray oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdan mücadele etmeye başlayan Galatasaray, Sivas Belediye Spor'u eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor’u eleyerek son 16 turuna çıktı.

RÖVANŞ OCAK AYINDA

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 17. hafta mücadelesinde Göztepe'yi 3-1 yenip ligin ilk devresini 2. sırada tamamlarken, yine ilk devresi tamamlanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son maçını 17 Aralık'ta oynayan Bucaspor, Etimesgut Belediyespor'a 3-0 kaybedip 17 haftalık periyodu 15. sırada bitirdi.

Bucaspor karşılaşması için stat kapıları saat 18.15′te taraftarımıza açılacaktır. pic.twitter.com/rjGxlN4iso — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 26 Aralık 2017

Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta İzmir’de yapılacak.