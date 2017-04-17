İşte İstanbul’da YSK sistemine giren referandum sonuçları

YSK’nin sitesine göre toplam seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30 olduğu İstanbul’da, 9 milyon 340 bin 205 kişi oy kullandı. BU oylardan 9 miyon 207 bin 586’sı geçerli sayıldı. 132 bin 619’u ise geçersiz sayıldı. 39 ilçede toplam 26 bin 297 sandıktan 4 milyon 728 bin 317 kişi “Hayır” oyu verdi. 4 milyon 479 bin 269’u ise “Evet” oyu verdi. Yüzde 88.71 katılımın olduğu referandumda yüzde 51.35 kişi “Hayır”; yüzde 48.85’i ise “Evet” dedi.
YSK’nin sitesine giren oy dağılımı İstanbul ilçelerinde şöyle:
Adalar: Yüzde 73.67 Hayır
Arnavutköy: Yüzde 66.67 Evet
Ataşehir: Yüzde 57.43 Hayır
Avcılar: Yüzde 59.06 Hayır
Bağcılar: Yüzde 61.06 Evet
Bahçelievler:Yüzde 50.33 Evet
Bakırköy: Yüzde 77.73 Hayır
Başakşehir: Yüzde 53.87 Evet
Bayrampaşa: Yüzde 53.10 Evet
Beşiktaş: Yüzde 82.91 Hayır
Beykoz: Yüzde 53.08 Evet
Beylikdüzü: Yüzde 58.89 Hayır
Beyoğlu: Yüzde 50.11 Evet
Büyükçekmece: Yüzde 55.71 Hayır
Çatalca: Yüzde 60.25 Hayır
Çekmeköy: Yüzde 52.38 Evet
Esenler: Yüzde 66.43 Evet
Esenyurt: Yüzde 52.48 Hayır
Eyüp: Yüzde 51.54 Hayır
Fatih: Yüzde 51.38 Evet
Gaziosmanpaşa: Yüzde 56.92 Evet
Güngören: Yüzde 53.83 Evet
Kadıköy: Yüzde 80.60 Hayır
Kağıthane: Yüzde 54.11 Evet
Kartal: Yüzde 56.55 Hayır
Küçükçekmece: Yüzde 55.64 Hayır
Maltepe: Yüzde 61.59 Hayır
Pendik: Yüzde 57.19 Evet
Sancaktepe:Yüzde 51.72 Evet
Sarıyer: Yüzde 59.13 Hayır
Silivri: Yüzde 59.85 Hayır
Sultanbeyli: Yüzde 70.50 Evet
Sultangazi: Yüzde 61.42 Evet
Şile: Yüzde 51.42 Evet
Şişli: Yüzde 71.79 Hayır
Tuzla: Yüzde 50.66 Evet
Ümraniye: Yüzde 55.21 Evet
Üsküdar: Yüzde 53.31 Hayır
Zeytinburnu: Yüzde 50.89 Evet
DHA