Nerelerde kar tatili oldu? Valilik açıklamasıyla kar tatili olan şehirler…

Yurt kar yağışı etkisine girdi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündemi ise kar tatili oldu. Kar yağışından etkilenmesi beklenen bazı bölgelerde valilik kararıyla kar tatili ilan edildi. Bugün yani 6 Aralık Çarşamba günü kar tatili olan şehirler hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte kar gündemi devam ederken kar tatili ilan edilen yerler...

Meteoroloji’den yapılan son hava tahminine göre; yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bolu, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan (6 Aralık Çarşamba günü) bugün okullar tatil mi, sorgusu aratılıyor. Peki, 6 Aralık Çarşamba günü Düzce ve Bolu’da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması var mı? İşte son hava tahminleri ve merak edilenler…



DÜZCE’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Gece saatlerinde tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Düzce'de de etkisini gösterdi. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında ise eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

BOLU’DA OKULLAR TATİL Mİ?



Bolu'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Ancak şu ana kadar tatil olduğu yönünde bir açıklama gelmedi

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METEOROLOJİ’NİN SON VERİLERİ: İSTANBUL’DA DA KAR BAŞLADI

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece 23.30 sıralarında beklenen kar yağışı görüldü. Zincirlikuyu ve Okmeydanı başta olmak üzere bazı ilçelerde aniden başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.