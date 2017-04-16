İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul’da Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Ankara’da, Başbakan Yıldırım ise İzmir’de oyunu verecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oyunu Ankara’da kullanacak.

Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullanacak. Erdoğan’ın oy kullanacağı okulda hazırlıkla tamamlandı.

Okulun içinde ve çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşların için güvenlik kapsamında üzeri arandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğle saatlerinde oyunu kullanmak üzere Saffet Çebi Ortaokulu’na gelmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu Çukurambar Arjantin İlkokulunda oy kullanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Çukurambar Arjantin İlköğretim Okulunda kullanacak.