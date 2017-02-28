İşte liseli Ömer’in vurulma anı…

Esenyurt'ta arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından kaçmaya çalışan ve durdurulmaya çalışılırken polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ömer Barış Topkara'nın vurulma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntüde polis memuru H.D.S. kaçarken yakaladığı Ömer Barış Topkara’nın, ensesine silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken, silahını ateşlemesi sonucu Topkara’nın vurulduğu görülüyor.

Evyap Endüstri Meslek Lisesi, elektrik bölümü ikinci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara 16 Şubat günü Esenyurt'taki bir AVM'de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesinden gözaltına alındı. Birbirine kelepçelenen iki çocuğun sağlık kontrolünden sonra hastane çıkışı kaçmaya başlaması üzerine 20 yaşındaki polis memuru H.D.S., havaya iki el ateş etti. Kaçan çocuklara yetişen H.D.S.'nin Topkara'ya silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken silahından çıkan kurşunla başından vurulan Topkara yaşamını yitirdi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Görüntüde Ömer Barış ve arkadaşının kaçtığı, sonrasında polis H.D.S. onlara yetiştiğinde çocukların durduğu, polisin Ömer Barış'ın ensesine silahın kabzasıyla vurduğunda silahını ateşlediği ve çocuğun yere düştüğü görülüyor. İzlediği görüntülere isyan eden baba Seyfettin Topkara şunları söyledi: “Vahşi bir öfkeyle hunharca saldırmış çocuğuma. Zaten yakalamışsın, silahı doğrultuyorsun, bir de vurmaya çalışıyorsun. Silah kabzasıyla vurmak bile insana beyin kanaması geçirtir. Silah patlamasa bile çocuğum başka şekilde de zarar görebilirdi. Görüntüyü izledikten sonra öfkemiz daha da arttı. O polisin en ağır cezayı alması için son nefesime kadar uğraşacağım. Böyle bir vahşet olamaz.”

HALASI ASİYE KÜÇÜKOSMAN; “HEPSİNDEN DAVACIYIM, GEREKEN HER YERE GİDECEĞİM”

Ömer Barış Topkara'nın halası Asiye Küçükosman; “Çocuk okuldan gelmiş. Evden, arkadaşıma gideceğim diyerek çıkmış. Nasıl olduysa, polis bunları yakalamış.Hırsızlık olayı, mont çalmışlar herhalde. Alan o değil. Yanındaki arkadaşı sabıkalıymış. Bunun öyle bir şeyi yoktu. Polis yakalıyor. Hastaneye sağlık raporu almaya götürüyorlar. Oradan çocuklar kaçmaya çalışıyor. 200-300 metre kaçıyorlar, Polis yakalıyor. Yakaladıktan sonra çocuğu ensesinden vuruyor. Bize, 5-6 saat haber vermediler. Aramasak yine haber vermeyecekler. Hangi zamanda yaşıyoruz. Bu çocuğun kimliği var. Eğer bu çocuk bir hata etmişse, cezasını kanun versin. Polisin onun cezasını vermeye hakkı yok. Sonra bize haber vermeye mecburlar. Eğer bir suçu varsa cezasını kanun verseydi. Hepsinden davacıyım.Gereken yerlere gideceğim” dedi.

TEYZE OĞLU ASIM AYDINLI; “ACEMİ POLİSLERE, TEHLİKELİ YERLERDE GÖREV VERMESİNLER”

Ömer Barış Topkara'nın teyze oğlu Asım Aydınlı, “Esenyurt, İstanbul'un en tehlikeli yerlerinden biri. 5 aylık bir polis neden böyle bir yerde görev yapar. Böyle acemi polisleri, tehlikeli yerlere vermeleri de bir suçtur. Gencecik bir çocuk gitti. Hiçbirşey onu geriye getiremez” dedi.