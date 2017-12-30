İşte MEB 2018 sınav tarihleri takvimi! Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı sınav takvimini yayınladı!

MEB sınav tarihleri takvimini açıkladı! Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı sınav takviminde yer alan tüm sınavlar listede yer aldı. İşte Motorlu Taşıtlar Sınavı'ndan Açıköğretim Lisesi'ne MEB'in yayınladığı takvim...

MEB, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 saat 10.00’da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının ise (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018’de saat 10.00’da yapılacağını duyurdu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınav tarihlerinin listesi…

MEB’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2018 yılı sınav takvimi şöyle:

“Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, 10 Şubat 2018 saat 14.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı 17-18 Mart 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 saat 14.00,

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2 Haziran 2018 saat 10.00,

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 saat 10.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı 07-08 Temmuz 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 Ağustos 2018 saat 14.00, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 Ekim 2018 saat 14.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 08-09 Aralık 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 Aralık 2018 saat 14.00.”