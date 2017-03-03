İşte ‘O’ gece karargahta yaşananlar!

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbenin planlanmasına yönelik ve Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.

Bu görüntülerde, Genelkurmay Başkanlığı karargah binasının darbeciler tarafından basıldığı ilk anlar yer aldı. Darbeci askerleri komuta eden kişinin ise Kıdemli Albay Fırat Alakuş olduğu görüldü.

İLGİLİ HABER Son dakika... İşte Yurtta Sulh Konseyi üyeleri

Darbe girişimi sırasında saat Karargaha giren sivil halka darbeciler tarafından ateş açılması. Darbeci amiral ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi Sinan Sürer’in beylik tabancası ile bir vatandaşı şehit etttiği an kameralara yansıdı. Şehitlerin karga tuluba taşındığı görüldü.