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İşte ‘O’ gece karargahta yaşananlar!

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
20:193 Mart 2017
Gündem

15 Temmuz’un ana iddianamesi tamamlandı paylaşan: Sozcu
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbenin planlanmasına yönelik ve Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

 

Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.

a İlgili Haber Son dakika... 15 Temmuz'un ana iddianamesi tamamlandı Karargahı işgal iddianamesi mahkemeye sunuldu. 2581 sayfalık iddianamede 221 sanık bulunuyor. 38 sanığa 2988'er kez müebbet hapis istendi. Bir numaralı şüpheli ise Fethullah Gülen. İddianamede darbe girişiminin başlangıcı olarak ise 27 Aralık 2015 tarihi gösteriliyor.

Bu görüntülerde, Genelkurmay Başkanlığı karargah binasının darbeciler tarafından basıldığı ilk anlar yer aldı. Darbeci askerleri komuta eden kişinin ise Kıdemli Albay Fırat Alakuş olduğu görüldü.

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Darbe girişimi sırasında saat Karargaha giren sivil halka darbeciler tarafından ateş açılması. Darbeci amiral ve Yurtta Sulh Konseyi Üyesi Sinan Sürer’in beylik tabancası ile bir vatandaşı şehit etttiği an kameralara yansıdı. Şehitlerin karga tuluba taşındığı görüldü.

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