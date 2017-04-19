İşte referandum sonrası tartışmaları başlatan o belge

YSK'nın 'mühürsüz pusulaları' geçerli saymasına neden olan başvuru belgesine Sözcü ulaştı. Belgesinin hikayesini ise YSK'nın CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu "Saat 16.10'da AKP temsilcisi Recep Özel geldi.Mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılması için başvuru yaptı. Kanunu hatırlatıp itiraz ettim ama dinlemediler" sözleriyle anlattı. Avukat Aslı Kazan "Bu belgeyle sabıka kaydı bile alamazsın" derken, hile iddialarını reddeden AKP'li üye Recep Özel ise “Vicdanım rahat" savunması yaptı.

Referandumu tartışmalı hale getiren ve AGİT raporuna da giren “Mühürsüz oy” skandalının perde arkası ortaya çıktı. CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, bu süreci SÖZCÜ'ya anlattı. Yakupoğlu, bu kararın alındığı YSK toplantısını, itiraz ve tartışmaları şöyle özetledi:

ÖNCE MESAJ: Oylama başlamadan sandık kurulu başkanlarına standart mesajlar gönderildi. Bu mesajlardan biri de saat 05.58'de 167 bin sandık kurulu başkanına gönderilen “Oy pusulalarının ve zarfların arkasına mutlaka mühür vurulsun” mesajıydı. Oy kullanılmaya başlandığında tüm sandık kurulu başkanları bu mesajı almıştı.

İLK MÜHÜRSÜZLER: Öğle saatlerinde YSK'ya, bazı pusula ve zarflarda mühür bulunmadan oy kullanıldığı yönünde şikayetler gelmeye başladı. İlk etapta sınırlı sayıda gelen bu şikayete YSK, “standart uygulama” yapılmasını, bu durumun tutanak altına alınmasını, kalan oy pusulalarının mühürlenerek oylamaya devam edilmesini kararlaştırdı.

AKP'DEN BAŞVURU GELDİ: YSK, saat 15.30'da yeniden toplandı. Toplantı sürerken, saat 16.00'da, Doğu bölgelerindeki 32 ilin sandıkları açılmaya başlandı. Saat 16.10'da toplantı salonuna AKP YSK temsilcisi eski Milletvekili Recep Özel geldi ve “Mühürsüz kullanılan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasını'' isteyen başvuruyu yaptı.

CHP İTİRAZ ETTİ: CHP'nin YSK temsilcisi sıfatıyla, seçim başladıktan sonra hiçbir kararın değişemeyeceğini, YSK'nın geçmişinde de böyle bir karar almadığını belirterek talebin reddini istedim. Ancak AKP temsilcisi Özel, 2014 öncesinde de benzer kararlar alındığını öne sürdü. “Yerel seçimlerde alınan kararlar, sandık kurullarında tasnifler yapıldıktan sonra tutanak altına alınmış ve yapılan itirazlar sonrası verilmiş kararlardı. Sayım başlamış, bazı yerlerde oy verme işlemi sürerken böyle bir karar alınmadı” diye itirazda bulundum.

JET HIZIYLA KARAR ÇIKTI: Ancak itirazımız kabul edilmedi. AKP'li Recep Özel'in 16.10'da gelen başvurusu 40 dakika içinde kabul edildi. Karar YSK üyelerince oybirliğiyle alındı.

İŞTE O SKANDAL BAŞVURU

YSK'nın sandıklara atılan mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli saymasını sağlayan dilekçe de ortaya çıktı. Avukat Aslı Kazan, AKP'li üye Recep Özel'in itiraz dilekçesini sosyal medyada paylaştı, “Böyle bir dilekçeyle sabıka kaydı bile alamazsınız. Ama AKP'li Recep Özel bu dilekçeyle seçim sonucunu belirleyebiliyor” dedi.

‘VİCDANIM RAHAT’

AKP'nin YSK'daki temsilcisi eski Milletvekili Recep Özel ise sandık kurulunun ihmali nedeniyle seçmenin oyunun iptal edilmesinin, halkın iradesine saygısızlık olacağı için bu başvuruyu yaptığını söyledi. Hile iddialarını reddeden Özel, “Vicdanım rahat. Bir oyun ya da vatandaşın iradesinin yanlış aktarılması konusunda ne bir talebimiz ne bir girişimimiz, ne de YSK'nın bu yönde bir kararı olmuştur. Partiler kendilerine verilen yasal hak üzerinden hepsine de itiraz edebilirler. YSK, geçerli sayılan mühürsüz oylarla ilgili sayı veremez. Olsa da keşke verilse ama imkansızlık var. Adam sonradan basmış da olabilir mührü” açıklaması yaptı.