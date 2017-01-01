İşte teröristin Reina’ya saldırı anı

Ortaköy'de bulunan İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından Reina'ya düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ait çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, teröristin Reina’ya giriş anı net şekilde görülüyor. Elindeki uzun namlulu silahla ateş açarak güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren terörist soğukkanlı bir şekilde mekana giriş yapıyor.
İşte o anlar…
39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan teröristin fotoğrafı ortaya çıktı.
Son güncelleme: 22:5601.01.2017