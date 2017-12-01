İşte Zarrab’ın mahkemedeki ‘çizimleri’

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York’ta devam eden duruşmada ifade vermeye devam etti. Bugünkü duruşmada Zarrab hakkındaki suçlamaları adeta bir ders anlatır gibi anlatıp kabul etti.

Bugünkü duruşma Türkiye saati ile 17:30'da başladı ve 22:00'da sona erdi. Zarrab, Türkiye’deki ticaretinden, Dubai'deki ‘işlemlerine' kadar birçok konuda mahkeme heyetine sunum yaptı.



Zarrab saatlerce süren ifadesinde; ders anlatır gibi duruşma salonuna kurulan ‘tahtaya’ notlar yazıp grafikler çizerek ‘itiraflarda’ bulundu.

Zarrab, İran'ın petrol gelirlerini aklamak için tasarlanan gıda ticareti sistemini de ayrıntılarıyla anlattı.

Reza Zarrab'ın yazdıklarını ise davayı takip eden sozcu.com.tr Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı, duruşmadan sonra tek tek kağıda geçirdi.

Reza Zarrab'ın ifadesi sırasında Hakan Atilla'nın avukatları da sık sık itirazda bulundu.

JÜRİ UYUDU!

Duruşmanın sonunda, Hakim Berman iki gündür yargılamanın büyük kısmında uyuyan bir jüri üyesinin görevine son verdi. Berman “Sadece uyuklamıyordu, bildiğin uyuyor gibiydi” dedi. Yerine yedek altı jüri üyesinden birinin getirileceği belirtildi.



BAKANLARIN FOTOĞRAFLARI

Duruşmaya ilişkin bir başka detay ise Zarrab’ın yanı sıra ifadede ismi geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in ‘duruşma dosyasındaki’ fotoğraflarının paylaşılması oldu.