İstemediği isim seçilince görevden aldı

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen MHP Merkez İlçe Kongresinde delegelerin desteği ile başkan seçilen İbrahim Koşuk'un, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı öğrenilirken, merkez ilçe teşkilatının da kapatıldığı gelen bilgiler arasında.
Yeniçağ gazetesinin haberine göre; MHP Merkez İlçe Kongresi’nde Talha Özkan'a karşı delegelerin desteği ile yeni merkez ilçe başkanı seçilen İbrahim Koşuk, dün mazbatasını almış göreve başlamıştı.
MHP Genel Merkezi'nin yeni ilçe başkanı İbrahim Koşuk'u görevden aldığı öğrenildi.
Görevden alınan MHP yeni ilçe başkanı Koşuk'un yerine MHP Genel Merkezi'nden atama yapılması bekleniyor.