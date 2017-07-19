İşten çıkarıldı dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde işten çıkarıldığı fırına gelen 20 yaşındaki Emre Göçüm'ün pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu eski patronu 39 yaşındaki Mehmet Yorgun ile işçilerden 37 yaşındaki Hakan Köşker öldü, Sinan Köşker ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Numune Mahallesi 187 Sokak’ta bulunan fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında işçilik yapan Emre Göçüm, bir süre önce işten çıkarıldı. İddiaya göre işyerinden alacağı olduğunu öne süren Göçüm, bu nedenle sık sık geldiği fırında eski patronu Mehmet Yorgun ile tartışmalı görüşmeler yaptı. Aradan geçen zamanda istediği parayı alamayan Göçüm, bugün akşam saatlerinde fırının önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle eski patronu ve çalışanların üzerine ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçların isabet ettiği Mehmet Yorgun ile işçiler Hakan Köşker ve Sinan Köşker, ağır yaralandı. 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Göçüm ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çok kan kaybettiği öğrenilen Yorgun ve Hakan Köşker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavisi eden Sinan Köşker’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Katil zanlısı Göçüm, kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı belirtilen silah ile yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA