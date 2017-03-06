İstifasını isteyecek misiniz? sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BEST FM'de yayınlanan "Konuşan Türkiye" programında Ufuk Karcı'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu "Hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı'nın istifası mı istenecek?" sorusuna yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu referandumdan hayır çıkması durumunda Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanların görevlerinin başında olacağını söyleyerek “Cumhurbaşkanı'nın istifası mı istenecek deniliyor. Cumhurbaşkanını halk seçti parlamento seçmedi ki” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu “17 Nisan sabahı bizi ne bekliyor” sorusuna şu yanıtı verdi:

HAYIR ÇIKARSA NE OLACAK?

Hayır çıkarsa Türkiye rahat bir nefes alacak. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar görevlerinin başında olacak. TBMM yasa tasarılarını ve tekliflerini görüşecek. Acaba hayır çıktığı zaman Cumhurbaşkanı’nın istifası mı istenecek deniliyor. Cumhurbaşkanını halk seçti parlamento seçmedi ki. Yani hayır çıkması kaos ortamı yaratmaz. Erken seçim tartışmaları Bu parlamentonun görevi. İktidar “biz ülkeyi yönetemiyoruz” derse ancak gidilir. Burada bir kişi de değil yetki 550 kişinin görev yaptığı parlamentodadır.

FIRAT KALKANI’NI DESTEKLEDİK, EL BAB’DAN SONRASINI DOĞRU BULMUYORUZ

Fırak Kalkanı Harekatı konusunda bilgilendirilmediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Fırat Kalkanı Harekatı’nı biz de destekledik. Türkiye geleceğini güvence altına almak zorundadır. El Bab’a kadar gidildi. Buradan öte gidilmesini doğru bulmuyoruz.

Şimdi Münbiç denildi, sonra Rakka denilsi yine Münbiç’e gireceğiz dediler. Bir devlette bu kadar git-gel olmaz.

Rakka’ya gireceksiniz buyurun girin. Bunu niye deklare ediyorsun. ABD ve Rusya’dan destek gelmedi.

Münbiç dediler. Suriye girdi aldı. Şimdi Türkiye ile Suriye çatışma noktasına gelecek. Türkiye’nin, Ortadoğu’da PKK ve IŞİD dışında çatışmaya girmemesi lazım. Suriye’nin derinliklerine inmemek lazım. Biz niye oraya gidiyoruz? Güvenliği sağlayacak alan yarattık.