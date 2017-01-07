İstihbarat FETÖ’den eylem PKK’dan

İzmir'deki hain saldırının ardından Sözcü'ye konuşan Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, "Artık istihbaratı FETÖ'den, uygulaması PKK'dan ya da IŞİD'den eylemler göreceğiz" dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde direnen ve yaralanarak gazi olan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, İzmir'deki hain saldırıya ilişkin SÖZCÜ'ye önemli açıklamalar yaptı.

İki terör örgütü FETÖ ve PKK'nın ortak hareket ettiğini anlatan Fatih Eryılmaz şu tespitleri yaptı: “İzmir adliyesinde PKK ile ilgili yapılan büyük bir operasyon hazırlığı veya devam eden bir yargılama mı var? Hayır. Kamuoyuna yansıyan böyle bir operasyon veya hazırlığı da yok. Peki, İzmir adliyesini diğer adliyelerden ayıran, özelleştiren nedir? Bu sorunun tek bir cevabı var: FETÖ operasyonları konusundaki öncü ve cesur işlemleridir. FETÖ'nün İzmir çıkışlı bir örgüt olduğu da göz önüne alındığında İzmir savcıları ve polisinin özenli çalışmaları sonucunda FETÖ en derin yapılanmasının bulunduğu Ege Bölgesi'nde büyük bir darbe aldı. Hatırlarsak eğer 15 Temmuz darbe girişiminden önce muvazzaf FETÖ'cü general ve subaylara ilk işlem bu adliyeden yapılmış ve bu askerler teslim olmadan darbe girişimi meydana gelmişti. Özellikle savcı Okan Bato gelen ihbarları kulak ardı etmemiş, bilgileri hassasiyetle değerlendirilmiş ve operasyona dökmüştür. Bu çalışmalar sonucu FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi ByLock ve örgütün himmet sistemine dair en ciddi bilgiler de bu adliyedeki yapılan çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştır.”

DERİN İLİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

“PKK erken fark edilmese büyük bir katliama dönüşecek bu eylemle ne kazanacak? Bu sorunun PKK açısından mantıklı bir cevabı yok. PKK için mantıklı bir cevabı olmayan bu sorunun yukarıda kısa özeti verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere FETÖ için var. Bu terörist eylem tarihe FETÖ ve PKK'nın derin ilişkilerinin artık açık olarak ortaya çıktığı bir eylem olarak yazılacaktır. Artık istihbaratı FETÖ tarafından yapılan PKK veya IŞİD tarafından uygulamaya konulan eylemler göreceğiz.”