İstiklal Caddesi’nin ortasına 7’inci kattan yalıtım malzemesi düştü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Rumeli Han'ın restorasyonu sırasında çatıdan balya halindeki yalıtım malzemesi düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay iki gün önce Çarşamba günü İstiklal Caddesi’nde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi Rumeli Han’ın restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi’ne düştü. Balya halindeki köpük şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düştü. Bu sırada vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi’nde 2009 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Üniversite öğrencisi EceTurhan’ın yürürken kafasına Fitaş İş Hanı'nın 5'inci katından 250 kilogramlık sürgülü cam alüminyum çerçevesiyle birlikte düşmüş, ağır yaralanan Turhan 25 gün komada kalmıştı. Genç kız olay sonrasında 22 ameliyat geçirmiş ve bir gözünü % 90 oranında kaybetmişti.