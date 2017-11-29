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İstinat duvarı çöktü, otomobiller altında kaldı

Kahramanmaraş'ta, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobillerin üzerine devrilen duvar hasara yol açtı.

10:2829 Kasım 2017
Gündem
Kahramanmaraş'ta, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobillerin üzerine devrilen duvar hasara yol açtı.

Olay, sabah saatlerinde Haydarbey Mahallesi’ndeki Papatya Sitesi’nde meydana geldi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, sitenin istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Site sakinleri dışarı çıktığında park halindeki otomobillerinin üzerinde beton ve toprak yığınını görünce şoke oldu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan araçları çıkartmak için çalışmalara başladı.

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İHA

Son güncelleme: 10:3329.11.2017
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