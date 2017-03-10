Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsviçre’den bir yasak daha!

Avrupa'daki Türk vatandaşlarını referandum konusunda bilgilendirmek için toplantılara katılmak isteyen Türk siyasetçilere getirilen yasaklar devam ediyor. AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın İsviçre'de konuşmacı olarak katılacağı program iptal kararı verildi
20:4610 Mart 2017
Gündem
İsviçre’den bir yasak daha!
Avrupa'daki Türk vatandaşlarını referandum konusunda bilgilendirmek için toplantılara katılmak isteyen Türk siyasetçilere getirilen yasaklar devam ediyor. AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın İsviçre'de konuşmacı olarak katılacağı program iptal kararı verildi

AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın bu akşam İsviçre’de halk buluşması isimli programı, Aargau Kanton polisi tarafından yasaklandı. Kanton Aargau polisi, karşı gösteriler olabileceği ve yeterince güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle programı iptal ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Çavuşoğlu Hollanda programını iptal ettiSon dakika haberi... Çavuşoğlu Hollanda programını iptal etti

Aargau Kantonu Güvenlik departmanı Başkanı Urs Hofmann, programın düzenleneceği salonu incelediklerini ve bu kararın alındığını açıkladı. Hoffmann, ayrıca programa karşı gösterilerin olabileceği istihbaratını aldıklarını belirtti. İHA

İLGİLİ HABERZürih Belediyesi Çavuşoğlu'nun programının iptalini istediZürih Belediyesi Çavuşoğlu'nun programının iptalini istedi
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar