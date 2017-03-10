Avrupa'daki Türk vatandaşlarını referandum konusunda bilgilendirmek için toplantılara katılmak isteyen Türk siyasetçilere getirilen yasaklar devam ediyor. AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın İsviçre'de konuşmacı olarak katılacağı program iptal kararı verildi

İsviçre’den bir yasak daha!

Avrupa'daki Türk vatandaşlarını referandum konusunda bilgilendirmek için toplantılara katılmak isteyen Türk siyasetçilere getirilen yasaklar devam ediyor. AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın İsviçre'de konuşmacı olarak katılacağı program iptal kararı verildi

AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın bu akşam İsviçre’de halk buluşması isimli programı, Aargau Kanton polisi tarafından yasaklandı. Kanton Aargau polisi, karşı gösteriler olabileceği ve yeterince güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle programı iptal ettiğini açıkladı.

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Aargau Kantonu Güvenlik departmanı Başkanı Urs Hofmann, programın düzenleneceği salonu incelediklerini ve bu kararın alındığını açıkladı. Hoffmann, ayrıca programa karşı gösterilerin olabileceği istihbaratını aldıklarını belirtti. İHA