İşyerinde silahlı saldırıya uğradı!

Samsun'da bir market çalışanı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı markette silahlı saldırıya uğrayan Turan K. sol bacağının diz üstünden ve sağ bacağının diz altında yaralandı.

Çok kan kaybettiği öğrenilen Turan K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Hastanede ameliyata alınan Turan K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA