İşyerine önce hırsız, sonra araba girdi

İstanbul Esenyurt’ta dün hırsız giren işyerine bugün de alkollü şahısın kullandığı araç girdi

Olay, 00. 30 sıralarında Esenyurt Hadımköy Yolunda meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atmaya başladı. Birkaç takla atan araç yol kenarında bulunan bir işyerine girdi.

Araçta bulunan kişiler araçtan çıkarak hemen olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar polis ve işyeri sahibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Çağrılan çekici ile araç işyerinden çıkarıldı.

“Dün hırsız, bugün araç girdi”

İşyeri çalışanı Yılmaz Çalı, “Akşam işyerini kapattıktan sonra haber geldi. İşyerimize araç girdiğine dair. Buraya geldik, dükkan bu halde. Araç sahipleri aracı bırakıp kaçmış. Sonra ekip geldi aracı çekti gitti. Dükkanın hali bu. Dün akşam da hırsız girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını çaldı, gitti. Bugün de araç girdi. İki günde üst üste aynı şeyi yaşadık” ifadelerini kullandı. İSTANBUL (İHA)