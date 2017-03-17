İtalyan belediye başkanı, İstanbul’da gözaltına alınıp sınır dışı edildi

İtalya’nın güneyindeki Salerno kentine bağlı Santomenna kasabasının belediye başkanı Massimiliano Voza, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra “güvenlik” gerekçesiyle sınır dışı edildiğini açıkladı.

Massimiliano Voza, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'a “onursal vatandaşlık” vermiş, onun serbest bırakılması için birçok eylemde yer almıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Massimiliano Voza, “Napoli, Kobani İçin” adlı komitenin üyesi olarak Diyarbakır'a gitmek üzere Perşembe günü ulaştığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİ SIFATIYLA GİDİYORDU

Kobani'ye destek için kurulmuş olan komite üyelerinin, Nevruz kutlamaları münasebetiyle uluslararası gözlemci sıfatıyla HDP’li siyasetçilerin davetlisi olarak Türkiye'ye gittiği belirtildi.

Bir gece gözaltında tutulduktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün (Cuma) sınır dışı edilerek, Roma'ya gönderilen belediye başkanı, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Massimiliano Voza, “İstanbul havalimanında dün akşam gözaltına alındım ve sonra ‘güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edildim,” diye konuştu.

Bir kalp cerrahı olan ve IŞİD'in elinden alındıktan sonra Kobani'deki hastanede bir süre çalışmış olan Voza, “Bir gece boyunca sebepsiz yere alıkonuldum ve sorgulandım. İtalya Konsolosluğu'nu aramama dahi izin verilmedi. Bu arada Dışişleri Bakanlığımız da girişim başlatmıştı” ifadelerini kullandı. DHA