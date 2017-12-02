İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e meşaleli karşılama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Artvin'deki programına katılmak üzere geldiği Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda kişi tarafından meşale yakılarak karşılandı.

Artvin’deki bir dizi programa katılmak üzere bu sabah Ankara’dan Trabzon’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Havalimanı’nda partililerce coşkuyla karşılandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın da hazır bulunduğu karşılamada VIP Salonu önünde bekleyen bir grup genç de meşale yakarak Akşener’e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamada `Karadeniz’in gelini Trabzon’a hoş geldin’ yazılı pankartın yer alması dikkat çekti. Burada bir süre partili kurmaylarıyla görüşen Akşener vatandaşları da selamladı. Akşener daha sonra araç konvoyuyla Artvin’e hareket etti. (DHA)