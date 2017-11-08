İyi Parti’de flaş istifa!

İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine bir hafta önce atanan işadamı Haluk Ulusoy bugün görevinden istifa etti.

Haluk Ulusoy il başkanı olarak görevlendirildikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmış, “Devlet Bahçeli Allah bir an önce senin helvanı yemeyi nasip etsin” ifadeleri tartışma yaratmıştı. Ulusoy bugün istifasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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“Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İYİ Parti'ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti.Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da dün akşam sağlığım bu aşırı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresibn önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır.İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti İl Başkanlığı görevini bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

BAHÇELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ İYİ

Parti İl Başkanlığı’na getirilen Haluk Ulusoy’un, göreve gelmeden önce, sosyal medya hesabından yaptığı “Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin” paylaşımı büyük tepki çekmişti. Ulusoy, Bahçeli ile ilgili sözlerine yaptığı açıklama ile açıklık getirmiş, şunları söylemişti: “Referandumda, Sayın Bahçeli’nin bana göre MHP’nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş’in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti’ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi Türkiye’de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP’nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hâlâ yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İYİ Parti’nin üyesi oldum. Türkiye’de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İYİ Parti’ye bekliyoruz.”