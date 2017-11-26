İYİ Parti’den Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin fiyasko olduğunu iddia etti. Çıray, bundan sonra PKK’nın Suriye kolu YPG’ye silah verilmeyecek olmasının değil, IŞID bölgeden neredeyse temizlendiğine göre bugüne kadar verilen silahların geri alınıp alınmayacağının önem taşıdığını belirtti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıray, “Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama bizimkilerin aktardıklarına nazaran nüansın ötesine farklılıklar içeriyor. Dışişleri Bakanı ‘PYD/YPG'ye silah sevkiyatının durdurulacağından' söz ederken Trump’ın açıklamasında PYD/YPG'den söz edilmiyor. Tamamen uydurma. Mutasavver anlamına gelen ‘pending adjustments' yani düşünülen düzenlemeler ifadesi diplomaside oyalamanın ve ötelemenin tercümesidir. Bu açıklamadan, ‘Bundan böyle YPG'yi desteklemeyeceğiz' anlamı çıkartmak gerçekçi olmaz” dedi. Çıray, daha geçtiğimiz günlerde Afrin'deki PKK/PYD'lilerin yüzlerce zırhlı araç ve ağır silahlarla konvoy oluşturup geçit yaptıklarını hatırlattı.

REZA BELASININ SORUMLULARI ONUNLA AYNI YATAĞA GİREN SİYASİLERDİR

Çıray, “İkili görüşmenin bir diğer başlığının Reza Zarrab konusu olduğu açıklansa da içeriğe dair bilgi verilmemiş olması ilginç” dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri, Reza Zarrap dosyasına bakışlarını anlatırken şu ifadeleri kullandı;

“Bizim AK Parti'nin ‘Reza' politikasını eleştirmemizin temel nedeni millî bir dış politikayı savunmamızdır. İYİ Parti olarak ‘Reza’nın ötmesi'ne umut bağlayanlardan değiliz. ‘Erdoğan batsın da Türkiye önemsiz' anlayışını ülkemize ihanet kabul ederiz. Tam aksine, uluslararası kaçakçılık işlerine karışmış olduğu anlaşılan Reza’nın millî çıkarlarımızı tehdit ettiğini düşünüyoruz. Ancak bu tehdidin ortaya çıkmasının nedeni, onunla ‘ileri derecede' ilişkilere giren, onu ‘namuslu ve hayırsever işadamı' kabul ederek plâketle ‘onurlandıran' ve onunla aynı yatağa giren AK Partili siyasilerdir. Diğer yandan Reza ve onunla ilgili yolsuzlukla suçlanan bakan ve bürokratlar AK Parti engeline takılmayıp Türkiye’de yargılansalardı, bugün millî güvenliğimiz için bir tehdit oluşmayacaktı. Çünkü ABD’deki davanın sadece bir yolsuzluk davası olmadığı anlaşılıyor. Yani İYİ Parti olarak biz, dış millî çıkarlarımızın AK Parti’nin çıkarları ile örtüşmediğini söylüyoruz.”