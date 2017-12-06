İYİ Parti’den son dakika Zarrab açıklaması

ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olduğu davayla ilgili İYİ Parti'den bir açıklama daha geldi. Partiden yapılan açıklamada "Bu davada yargılanan Türkiye ve Türk milleti değil rüşvetçi Reza Zarrab’tır." ifadelerine yer verildi.

Meral Akşener’ın genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada

“Hiç kimsenin, Zarrab davasının utanç verici mahiyetini “Türkiye yargılanıyor” saçmalığıyla Türk Milletine mal etmeye ve onun gözünden kaçırmaya hakkı yoktur. @iyiparti buna asla izin vermeyecektir. Bu davada yargılanan Türkiye ve Türk milleti değil rüşvetçi Reza Zarrab'tır.” denildi.