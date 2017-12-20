İzmir 2. Asliye Ceza: ‘Hırsız, katil Erdoğan’ ifadesi hakaret değil

İzmir'de 12 Şubat 2015'te torba yasaya karşı bir protesto gösterisinde "Hırsız, katil Erdoğan" sloganı attıkları gerekçesiyle İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan TMMOB ve Makine Mühendisleri Odası'nın iki yöneticisi beraat etti.

TMMOB tarafından İzmir’de AKP hükümetinin torba yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında “Hırsız, katil Erdoğan” sloganı attıkları gerekçesiyle Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan hakkında “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ettikleri iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın dokuzuncu ve son duruşması yapıldı ve karar açıklandı.

Yalçın ve Erturan savunmalarında, davaya konu olan basın açıklamasının, Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB’un örgütsel yapısına saldırı anlamı taşıyan Torba Yasa hazırlığına karşı yapıldığını hatırlatarak, “Basın açıklaması sırasında bu sloganı hakaret kastı ile atmadık. Cumhurbaşkanı'nın söylem ve icraatlarına karşı politik eleştiri amacıyla attık. Bu eylemimiz Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmelidir” dedi.

Sanık avukatları da, kolluk kuvvetlerinin dava açılmasına dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olmadığını belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini, siyasetçilere yönelik eleştirilere izin verilen sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilke olduğunu hatırlattılar ve müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Savunmaların ardından duruşmaya ara veren hakim, aranın ardından her iki sanığın da beraatlarına karar verdi.