İzmir 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye referanduma kilitlenmiş durumda. 16 Nisan 2017 referandumunun sonuçları ne olacak sorusu gündemin ilk sırasında. Türkiye'nin en büyük üç şehrinden biri olan İzmir'de referandumda hangi sonuç çıkacak? İzmir'de önceki referandumda ve seçimlerde hangi sonuçlar çıktı?

Referandum tarihine çok kısa bir süre kalmış durumda, evet mi çıkacak hayır mı sorusu her ortamda konuşmaların başında geliyor. İzmir’de referandum sonuçları ne olacak? Türkiye’nin en önemli şehirleriden biri olan İzmir referandumda hangi cevabı verecek? İzmir önceki referandumda hangi cevabı verdi? İzmir önceki seçimlerde hangi cevabı verdi?

İZMİR 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

İzmir 2010'da gerçekleşen referandumda HAYIR demişti. İzmir referandum sonuçlarına göre, 2879876 seçmenden 2309983 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %81,69 olmuştu.

EVET: %36.82

HAYIR: %63.17

İZMİR 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. İzmir cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 58,64

Recep Tayyip Erdoğan: % 33,38

Selahattin Demirtaş: % 7,98

İZMİR 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 seçimlerinde İzmir hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde İzmir sonuçları şu şekilde:

AKP: % 31,0

CHP: % 46,8

MHP % 11,4

HDP % 8,6

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