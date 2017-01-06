İzmir Adliyesi'nde bombalı saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin ile Zabıt Katibi Musa Can için İzmir Adliyesi’nde tören düzenleniyor.

İzmir Adliyesi'nde bombalı saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin ile Zabıt Katibi Musa Can için İzmir Adliyesi’nde tören düzenleniyor.

İzmir Adliyesi’ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi’nde tören düzenleniyor. Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliyesine geldi. Tören alanına ilk olarak mübaşir Musa Can’ın cenazesi getirildi, Can’ın yakınlarının tabuta kapanıp gözyaşları döküp ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesinin beklendiği törene AKP, CHP ve MHP den çok sayıda siyasetçi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katılıyor. Avukatlar terörü protesto için cübbeleriyle katılırken, adliye bahçesinde yapılması beklenen töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle binanın içerisinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

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OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışmalarını tamamladı. Sağanak yağış altında gerçekleşen çalışmalarda ekipler, titizlikle delil topladı. Öte yandan İslam Kerimov Caddesi araç trafiğine kapandı, sadece yaya kullanımına izin veriliyor.

BAŞBAKAN’DAN TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, olayda yaralananları da hastanede ziyaret etti.