İzmir Adliyesi’nde tören

İzmir’deki hain saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can için adliyede tören düzenlendi. İzmir Adliyesi’nde şehit Musa Can için ilk tören düzenleniyor. Törene şehit yakınları, adliye çalışanları ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve siyasiler katıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışmalarını tamamladı. Sağanak yağış altında gerçekleşen çalışmalarda ekipler, titizlikle delil topladı. Öte yandan İslam Kerimov Caddesi araç trafiğine kapandı, sadece yaya kullanımına izin veriliyor.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, olayda yaralananları da hastanede ziyaret etti.