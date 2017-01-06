İzmir Adliyesi'nde bombalı saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin ile Zabıt Katibi Musa Can için İzmir Adliyesi’nde tören düzenleniyor.

İzmir Adliyesi'nde bombalı saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin ile Zabıt Katibi Musa Can için İzmir Adliyesi’nde tören düzenleniyor.

İzmir’deki hain saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can için adliyede tören düzenlendi. İzmir Adliyesi’nde şehit Musa Can için ilk tören düzenleniyor. Törene şehit yakınları, adliye çalışanları ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve siyasiler katıldı.

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OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışmalarını tamamladı. Sağanak yağış altında gerçekleşen çalışmalarda ekipler, titizlikle delil topladı. Öte yandan İslam Kerimov Caddesi araç trafiğine kapandı, sadece yaya kullanımına izin veriliyor.

BAŞBAKAN’DAN TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, olayda yaralananları da hastanede ziyaret etti.