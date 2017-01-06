İzmir ayakta

Terör saldırısı İzmir'i ayağa kaldırdı. Yürüyüş yapan Ege Üniversitesi öğrencileri korkmadıklarını ve Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceklerini ortaya koydu.

Ege Üniversitesi öğrencileri terör saldırısının ardından tek yürek oldu. Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin çağrısıyla merkez kütüphane önünde buluşan öğrenciler saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı’mızı okudu. Sağanak yağışa rağmen protesto eylemine binlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler, üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının yer aldığı, “Korkmuyoruz. Türkiye’yi teröre teslim etmeyeceğiz” yazılı pankart taşıdı.

İZMİR TÜRKİYE’DİR

Hazırlanan ortak metni seslendiren Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok, “Bizler Türkiye’nin geleceği olan üniversite öğrencileri olarak buradan duyuruyoruz ki, hainlere geçit vermeyeceğiz. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Al sancağımızı yere düşürmeyeceğiz” dedi. Ege’den meydan okuyoruz diyen Tok, “İzmir Türk milletidir, İzmir Atatürk’tür, İzmir Hasan Tahsin’dir, İzmir Türkiye’dir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Bundan ötürü ya bağımsızlık, ya ölüm” ifadelerini dile getirdi.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ

Basın açıklamasının ardından Ege Üniversitesi öğrencileri kampüsten kalkan otobüslerle kahraman polis Fethi Sekin’in cenaze törenine katıldı. “Hepimiz Mehmediz, PKK’ya yeteriz”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı.