İzmir Baro Başkanı sosyal medyadan İzmir’in hedef gösterilmesine isyan etti!

İzmir Baro Başkanı, sosyal medya üzerinden İzmir'in hedef gösterilmesine canlı yayında isyan etti.

İzmir’de meydana gelen patlama sonrası İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında sosyal medyada İzmir’in hedef gösterilmesine isyan etti.

Yaşanan patlamanın ardından 3-4 dakika çatışma sürdüğünü belirten Aydın Özcan, “Patlamanın gerçekleştiği kapıdan sadece hâkim ve savcılar değil, vatandaşlar da giriyor. Meslektaşlarımızı güvenli, bölgelere ulaştırmak için çalışma yapıyoruz. Adliye içindekiler güvenlik amacıyla şu an dışarı bırakılmıyor. Doğru da yapılıyor. Vatandaşlar ve meslektaşlarımız özellikle baro birimimize sığındıklarını biliyoruz. Birkaç gün önce İzmir'de neden bomba patlamıyor diye paylaşımlar vardı. Biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Adeta hedef gösterilmiştik. Son derece üzgünüz.” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Buğra Gökçe de sosyal medyada İzmir’in hedef gösterilmesine aynı vurguyla değindi.

İşte İzmir saldırısı öncesi sosyal medyaya konu olup çok konuşulan o paylaşım:

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