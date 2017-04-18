İzmir Konak tramvayında çalışmalar hızlandı

İzmir'de, Karşıyaka Tramvayında imalatları tamamlayarak ön işletme seferlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki tramvay çalışmalarını hızlandırırken, hattın en zorlu aşamalarından biri olan Şair Eşref Bulvarında ikinci etap tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşıma yeni soluk getirecek tramvay projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8.8 kiloametrelik Karşıyaka Tramvayını geçtiğimiz haftadan itibaren halkın hizmetine sunan büyükşehir belediyesi, artık tüm ağırlığı Konak Tramvayındaki imalatlara verdi. Şair Eşref Bulvarının Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki 460 metrelik kısmında ray döşeme çalışmaları, iki etap halinde tamamlandı.

20 Nisan 2017 Perşembe günü başlayacak 3. ve 4. etap çalışmaları çerçevesinde ise Lozan Meydanı geçişinde çift yönlü olarak ray döşeme imalatları yapılacak. 24 gün sürmesi beklenen imalatlar boyunca araç trafiği bölümler halinde düzenlenerek Şair Eşref Bulvarı boyunca ulaşımın çift yönlü akması sağlanacak. Kavşaktan giriş yapılan Vasıf Çınar Bulvarı ile Plevne Bulvarına erişim devam edecek. Bu iki bulvardan gelip Bornova yönüne gitmek isteyen araçlar da, Montrö Meydanından U dönüşü yaparak bu yöne erişim sağlayabilecek.

Lozan Meydanındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, hat imalatlarının Montrö yönündeki 5. ve 6. etap çalışmaları ile devam edileceği belirtildi. İHA