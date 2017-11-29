İzmir ulaşımında 90 dakika müjdesi

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2018 bütçesi, yüzde 17 artışla 875 milyon TL olarak kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent ulaşımında omurga rolü üstlenen ESHOT’un tüm çalışanlarına teşekkür ederek, üzerinde spekülasyonlar yapılan 90 dakika uygulamasının kalkmayacağı ve filoya 100 araç daha katılacağı müjdelerini verdi.

İzmir'deki toplu ulaşım yükünün büyük bölümünü üstlenen ESHOT’un 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı ve Gelir-Gider Bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu. Performans Programı ve bütçe, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilirken, ESHOT’un 2017 yılında 746 milyon lira olan bütçesi yüzde 17 oranında artırılarak 875 milyon 697 bin liraya yükseltildi. Başkan Aziz Kocaoğlu toplantıda, filoya 100 yeni araç daha katılacağını ve 90 dakika uygulamalarının devam edeceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ESHOT bütçesindeki borçlanma tutarına ilişkin eleştiriyi, diğer büyük kentlerden verdiği örneklerle yanıtladı. Toplu ulaşım hizmetinin her büyük kentte desteklendiğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Ankara EGO'nun gideri 848 milyon, geliri 548 milyon lira. Borçlanma tutarı 300 milyon lira. Oran yüzde 35.. İETT'nin gideri 2 milyar 140 milyon, geliri 1 milyar 724 milyon, borçlanma tutarı ise 416 milyon lira. Oran yüzde 23.. ESHOT'un gideri 875 milyon, geliri 685 milyon, borçlanma tutarı 184 milyon lira.. Oranı yüzde 21.. Ulaşım her büyük ilde açık veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de şirketlerle beraber ulaşımı 300 milyon değil, 500 milyon değil, 600 milyon TL sübvanse etmekte. İstanbul'daki oran bizim iki katımız. Ulaşımdan nasıl zarar ettiğimiz ayrı bir inceleme konusu. Lastik tekerlekli taşımada maliyet 2,75 TL.. Evet ulaşımdan zarar ediyoruz, herkes edecek ama ‘israf ediliyor' demek ayrı bir konu. O zaman Merkezi hükümet bir kanun çıkarsın ‘Ey ulaşım firmaları, maliyetinizi bilete yansıtmak zorundasınız' desin, o zaman kaç para olduğunu göreceğiz” dedi.

90 dakika devam ediyor

Elektrikli otobüslerin satın alma maliyetinin diğer otobüslere göre 2,5 kat fazla olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, her dönem üzerinde spekülasyonlar yapılan 90 dakika uygulamasının devam edeceğini de söyledi.

2018 bütçesinin 70 milyon lirasını yeni körüklü ve solo otobüs alımları için ayıran ESHOT Genel Müdürlüğü, bir yandan otobüsler için kentin farklı noktalarında yeni garajlar oluştururken, bakım ve onarımın yapıldığı hizmet birimlerine de yenilerini ekleyip mevcut hizmet birimlerini modernize edecek. Temassız akıllı kartların kullanımını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla şehrin belirli merkezlerinde kart dolum makinalarının sayıları artırılacak. İzmir'de tüm toplu ulaşım araçlarının çalıştığı semtlerle ilgili bilgilerin, turistik, tarihi yerlerin ve önemli noktalara ulaşım imkânlarını anlatan rehber niteliğinde bir “İzmir Toplu Ulaşım Kılavuzu” hazırlanacak ve QR Kod uygulamasının tüm duraklara yaygınlaştırılması çalışması yapılacak. İHA