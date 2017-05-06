İzmir zeytinine taş ocağı darbesi

İzmir Seferihisar Orhanlı Vadisi’ne taş ocağı yapılması için verilen ÇED Olumlu Raporu’na yöre halkını ve çevrecileri isyan ettirdi. Seferihisar Belediyesi, Orhanlı Köyü ve Menderes Kuyucak Köyü sakinleri ile sivil toplum kuruluşlarının dava açacağı açıklandı.

İzmir'in zeytini, zeytinyağı, organik üreticileri ve pazarları ile tanınan Türkiye'nin ilk “Sakin şehri” Seferihisar'da yeni bir başka taş ocağı projesi gündemde. Planlanan proje Orhanlı Köyü'nde, geleneksel zeytinliklerinse tam ortasında. Projenin planlandığı Orhanlı vadisi, zeytinlikler ve ormanlarla kaplı. Hem biyolojik çeşitlilik, hem de geleneksel üretim için İzmir'in en önemli alanlarından biri. Planlanan taş ocağı Orhanlı Vadisi'nin Kayalca tepe mevkiinde yer alıyor. Vadide yetiştirilen erkence zeytiniyse, İzmir Yarımada'ya özgü, binlerce yıldır üretilen son derece nadir bir zeytin ırkı. İzmir mutfağının en kıymetli zeytinleri arasında yer alan ‘hurma zeytin’ sadece bu ırktan üretilebiliyor.

Dünyada yalnızca İzmir Yarımada'da yaşadığı bilinen bu zeytin ırkı lezzetli ve sağlıklı yağ üretiminde kullanılıyor. Geleneksel erkence zeytinlikleri karakteristik olarak hiç sulanmadığı, sürülmediği ve hiçbir kimyasala maruz kalmadığı için dünyanın en saf ve sağlıklı zeytinyağlarından birinin üretiminde kullanılıyor. Seferihisar'ın Orhanlı Vadisi erkence zeytini ağaçlarının bu güne kadar en iyi korunduğu vadilerden ve bu ırkın gen merkezlerinden. İşte taş ocağını buraya yapacaklar. Zeytin ağaçlarını ve doğayı mahvedecekler. Ayrıca, köy evlerine 100 metre mesafede kurulması planlanan taş ocağı halk sağlığını da olumsuz etkileyecek.

TAŞ YEME ZEYTİN YE

Taş ocağı projesine Seferihisar halkı ve İzmirli sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Eylem yapan halk projenin iptal edilmesini talep etti. Üreticiler, ellerinde “Taş yeme zeytin ye”, “Erkence zeytinime dokunma”, “İzmir'in dağlarında taş ocakları açmasın”, “Orhanlı'nın erkence zeytinine taş ocağı hançeri” yazılı pankartlarla protestoda bulundu. Vatandaşlar, tepkilerini, vadiye sembolik olarak zeytin fidanları dikerek de gösterdi.

MADEN TOZUNA BULAŞMIŞ MEYVE SEBZE YETİŞMESİN

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz Seferihisar'ı ‘Sakin Şehir Birliği’ne dahil etmeyi düşündüğümüzde amacımız, burayı dünyanın en sağlıklı yağlarının üretildiği, en sağlıklı ürünlerinin yetiştirildiği, en zengin pazarlarının kurulduğu, en mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı yerlerden biri haline getirmekti. Seferihisar binlerce yıldır yaşayanlarına, hemşehrilerine bu imkanları sunmuş. Orhanlı Vadisi'ndeki bu projeyse bize düzenli dinamitlerin patlatıldığı, tarımın ve hayvancılığın yapılamadığı, köyünün içinden yüzlerce kamyonun geçtiği, yetiştirilen her sebzenin maden tozuna bulandığı bir gelecek sunuyor. Biz bu geleceği reddediyoruz. Haklıyız ama maalesef bu memlekette bazen sadece haklı olmakta yetmiyor. Sesimizi sonuna kadar duyuracağız ve bu kararı iptal ettireceğiz” dedi.

HENÜZ BAŞVURU AŞAMASINDA REDDEDİLMELİYDİ

Çevre davalarıyla tanınan Avukat Şehrazat Mercan, “3573 Sayılı Zeytincilik Kanunu ve Yönetmeliği; zeytinlere 3 km mesafede, toz ve duman çıkaran, kimyevi atık bırakan tesislerin yapılmasını, emredici ve bağlayıcı düzenleme ile yasaklanmıştır. Orhanlı ve Kuyucak Köylerini etkileyecek bir taş ocağı ve kırma eleme tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED sürecini başlatmıştır. Oysa Zeytincilik Kanunu gereği, tam 238 dönüm zeytinliğin ortasına yapılmak istenen bu ocak ve tesisin daha başvuru aşamasında reddedilmesi gerekirdi. Bu sebep çok önemlidir. Yasal başvurularımızı köylüler adına yaptık. İşletmelere karşı davaların açılması hazırlıklarımız başlamıştır” diye konuştu.

OCAK KÖYE 100 METRE MESAFEDE

Orhanlı Köyü Muhtarı Birgül Bozkurt ise “Zeytinlikleri içine alan, köyün evlerine 100 metre mesafede, Menderes Orhanlı yoluna çok yakın, birinci derece arkeolojik sit alanı içinde kalan ve yöremize zarar verecek taş ocağını istemiyoruz. İzmir'in dağlarında çiçekler, Orhanlı'nın dağlarında Şevketi Bostan'lar açsın” dedi.