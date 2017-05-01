İzmir’de 1 Mayıs’ta coşkulu kutlama

İzmir'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, coşkulu başladı. Kutlamaya katılanlar gruplar, renkli görüntüler oluşturdu. İşçiler, slogan attı, başta işçi marşları olmak üzere çeşitli marşları seslendirildi. Kortejler halinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda gelen işçiler, arama noktalarından geçerek içeri alındı. Bayramda 4 bin polis ve özel harekat birimleri görev yaptı. Helikopter de havadan önlem aldı.

İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. Meydanın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı, polis ve bomba uzmanı köpekler, arama yaptı. Sahneye ve kullanılacak malzemelere kadar her noktasında inceleme yapılan meydan, gerekli güvenlik onayını aldıktan sonra tertip komitesine kutlama için teslim edildi. Geçen yılların aksine kortejlerin toplanma alanlarında da değişikliğe gidildi.

Türk İş’e bağlı sendikalar ile bazı odalar, Alsancak Liman önünde toplanıp alana yürüdü. Önceki yıllarda Basmane Meydanı’nda kortej oluşturan DİSK ve KESK, bu yıl Konak Sümerbank eski binası ile Konak Pier AVM önünde, bazı sivil toplum örgütleriyle siyasi partiler Cumhuriyet Meydanı’nda, CHP de Montrö Meydanı’nda toplandı.

Tertip komitesinin talepleri doğrultusunda, güvenlik önlemleri de ön plana alındı. Türk İş’e bağlı sendikaların toplanmasında da bir arama noktasından geçirilip kortej oluşturuldu. Konak Pier AVM önünde toplanan kortejler, Kordon’dan yürüyerek önce Cumhuriyet Meydanı’na, ardından Subay Ordu Evi önündeki son arama noktasından geçirilip kutlama alanına alındı. Arama sırasında, polisle katılımcılar arasında sorun yaşanmaması için tertip komitesinin görevlendirdiği kişiler buralarda hazır bulundu ve kesinlikle üst araması yapılmayan kişilerin alana alınmasına izin verilmedi. 1 Mayıs kutlamalarına katılacak kişilerden ayrıca kortejlerinde tanımadıkları kişilerin olması halinde görevlilere haber vermeleri de istendi.

YSK’LI PANKART

Kortej yürüyüşleri de saat 12.30 gibi başladı. DİSK ve KESK’e bağlı sendika üyeleri, Konak Meydanı eski Sümerbank binası önünden yürüyüşe geçti. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin toplanma alanı da Cumhuriyet Meydanı oldu. Türk İş’e bağlı sendikaların üyeleri ise, Alsancak Limanı’ndan alana yürüdü. İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ve şarkıların yanı sıra sloganlar attı. Taşıdıkları dövizlerle mesaj verdi. İzmir’deki 1 Mayıs kutlamalarında, laiklik, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına özelikle vurgu yapıldı. CHP’lilerin taşadığı dövizlerden birinde ‘1 Mayıs haricindeki günler de işçi bayramı sayılacak. YSK’ yazması dikkat çekti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER KRİZ MASASINA İLETİLDİ

1 Mayıs’ta alınacak güvenlik önlemleri için birçok ilden, takviye bariyer getirildi, meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında, 4 bin polis görev aldı. Ancak kutlamaya katılanlar ile polis arasında gerginlik yaşanmaması için, tarafların dikkatli oldukları gözlendi. Olası olaylara müdahale için de çevik kuvvet polisleri ve TOMA’lar vardı, ancak bunlar ancak görülmeyen yerlere konuşlandırıldı. Dronelarla da alan ve arama noktalarında havadan denetim yapıldı. Bunun yanı sıra alanda, polis yerden 3G ile görüntü alırken, helikopterler de havadan aldıkları görüntüleri İzmir Valiliği’nde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan kriz masasına anında iletildi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, alanı ve güzergahları denetleyen ekiplere sürekli talimat verdi.

İŞÇİDEN RESKLİ TEMİZLİK

1 Mayıs kutlamaların yapıldığı alana bakan 21 katlı Ege Palas Oteli’ne iple sarkan bir temizlik işçisinin camları sildiği görüldü. Yürekli hoplatan bu görüntü, görenlere “Resmi bayram ama bazı canı pahasına işçiler çalışıyor” dedirtti.

CHP’LİLER İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

CHP’liler Gündoğdu Meydanı’na girerken polisle tartıştı. CHP İzmir il örgütü üyeleri, Lozan Meydanı’nda toplanarak saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyen grup, 1 Mayıs’ın kutlanacağı Gündoğdu Meydanı’na girişte polis tarafından arama noktasında kontrol edilerek içeri alındı.

Bu sırada pankartlar ve dövizlerdeki sopa ve boruların alana sokulmayacağını söyleyen polis ile CHP’liler arasında tartışma çıktı. Bir polis müdürü pankartı çekiştirirken araya CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay girdi. Bu sırada İstiklal Marşı okunmaya başlayınca, taraflar saygı duruşuna geçerek tartışmaya ara verdi. İstiklal Marşı’nın bitmesinin ardından tartışma daha da artarak arbedeye dönüştü. Pankartları çekiştiren iki taraf birkaç pankartın içeri alınmasıyla yatıştı.

Bayrama kadınların ve çocukların da yoğun katılımı gözlendi. Bir kadın iki aylık bebeğiyle alanda yerini alırken, bir başka kadın ise küçük kızayla çimlere oturarak, marşlara katıldı. DHA