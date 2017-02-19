İzmir’de asistan doktor 10. kattan atladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor 10'ncu kattan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Kriz geçiren doktorun eşi aynı hastanede tedavi altına alınırken Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor 10'ncu kattan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Kriz geçiren doktorun eşi aynı hastanede tedavi altına alınırken Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor 10’ncu kattan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Biyokimya Asistanı olduğu öğrenilen Hasan Orhan Çetin (28) acil serviste tedavi altına alındı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof.Dr. Enver Altaş, Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada asistanın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını belirterek, “İntiharın sebebini bilmiyoruz Savcı birazdan gelecek” açıklamasında bulundu.

EŞİ KRİZ GEÇİRDİ

Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’nın haberine göre intihar eden doktorun eşinin İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastaneye gelen Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane yönetimi ve tüm çalışanlar, büyük üzüntü yaşadı. Doktorun intihar sebebi araştırılıyor. Soruşturmasından sonra intihar sebebinin ortaya çıkabileceği belirtildi.