İzmir’de başlayan ‘Adalet Yürüyüşü’ Kırkağaç’ta!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan yola çıktığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek için CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan yürüyüş altıncı gününde, yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Manisa'nın Soma ilçesi'nde sürdü.

Gündüz Beder Düğün Salonu önünde toplanan kalabalık, ‘Adalet’ yazılı pankart açıp, ellerinde yine ‘Adalet’ yazılı dövizlerle, ‘Cezaevindeki gazeteciler için adalet istiyoruz’, ‘Bakanların çocukları dışarıda, akademisyenler içeride. Adalet istiyoruz’, ‘Madenci haklarını savunmak için adalet istiyoruz’, ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’ sloganları atarak yürülüşe geçti. Cengiz Topel Meydanı, Atatürk Caddesi güzergahını takip eden kalabalık Gaziosman Paşa Caddesi’ndeki Madenci Heykeli’ne kadar yaklaşık 6 kilometre yürüdü. Burada kalabalığa seslenen CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, haksız yere konulduklarını ileri sürdüğü gazeteciler ve vatandaşlar için adalet istedi. Elbinsoy, şunları söyledi:

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“Ülkemizde son günlerde adaletin yok olduğu, gerçek suçluların serbest bırakılarak, masum insanların haksız yere tutuklandığı, gazetecilerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin ve birçok masum insanın cezaevlerine konulduğu karanlık günler yaşanmaktadır. Hak, hukuk, adalet kalmamıştır. Bugün İktidarda olanlar programlı bir şekilde laik, demokratik cumhuriyetimizin değerlerine ciddi şekilde saldırmaktadır. Adalet olmadan ekmek ve özgürlük olmayacağına inanıyoruz. Bu nedenle sadece ‘Adalet’ diyoruz. Yargının siyasallaşması, muhalefet kişi ve kurumlara karşı baskı haline dönüşmesi demokrasilerde asla kabul edilemez. Eğer bir toplumda yargıya güven kalmamışsa, adalet yoksa, insan hakları çiğneniyorsa, toplumda adalet duygusunu sağlayacak olan hukukun herkese eşit uygulandığı, adalet dağıtanların tarafsız ve bağımsız kararlar aldığı bir sistem ile olacaktır. İşte bizler bu nedenlerden dolayı yollardayız, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Kaç gün sürerse sürsün inançla beklediğimiz Adalet anlayışı ülkemize hakim oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hepimizin bu ülkeye, insanlara, şehitlerimize ve çocuklarımıza sorumluluğumuz var. Yargının siyasallaşmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Ama ne olursa olsun er ya da geç üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü kazanacaktır. Adalet herkese bir gün lazım olur. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşü toplumun her kesiminin korkudan, endişeden silkelenip, baskılardan kurtulup, demokrasiyi, adaleti, tam bağımsız, özgür, demokrat, laik, çağdaş bir Türkiye inşa etme yürüyüşüdür. Adalet esas olan bir sosyal hukuk devletini yeniden kurmaktır. Bu ülkeye adalet gelene kadar yılmadan, daha da büyüyerek ve güçlenerek mücadeleye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından kalabalık otobüslere binip, yürüşlerine devam etmek üzere Manisa’nın Kırkağaç ilçesine gimek üzere yola çıktı.

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KIRKAĞAÇ’TA SONA ERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için yürüyüşe geçen CHP’li grup, Soma’nın ardından Kıkağaç’a geldi. Yürüyüş, çevreyolundaki Kavun Kavşağı’ndan başladı. Yaklaşık 400 kişilik grup, ‘Adalet’ yazılı dövizler taşıdı. ‘Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek’, ‘Adalet, adalet, adalet’, ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’, ‘Susma, sustukça sıra sana gelecek’, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atıp, 1.5 kilometre yürüyerek CHP Kırkağaç İlçe Başkanlığı önüne geldi.

Burada konuşma yapan CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Şerif Ozan İren, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolunda, hakkı, hukuku ve adaleti bulana kadar yollardayız. Birilerinin çok rahatsız olduğunu bildiğimiz halde; sonuna kadar hakkı, hukuku adaleti aramaya ve mücadelesini vermeye devam edeceğiz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul da birer konuşma yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na destek mesajları verildi. Açıklamanın ardından grup, başlangıç noktasına dönüp, yürüyüşü sonlandırdı. Grubun, Kılıçdaroğlu’nun Gebze’ye ulaştığı gün oraya giderek yürüyüşe katılıp, destek vereceği belirtildi. DHA