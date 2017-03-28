İzmir’de eylem hazırlığındaki 11 kişi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, özellikle referandum öncesi olası saldırılara karşı önlemlerini arttırdı.
Terör örgütlerinin, kentte kaos yaratmak için eylem hazırlığı yaptığına yönelik duyumlar alan istihbarat birimleri, saldırı planlayan kişilerin saklandıkları adresleri tespit etti.
Farklı semtlerde 9 adres belirleyen terör ve istihbarat birimleri, özel hareket timleriyle sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütleri MLKP ve TKEP/L üyesi olduğu belirtilen 11 kişi gözaltına alındı.
Saldırılar için planlama aşamasında oldukları bildirilen zanlılarla birlikte çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildi kaydedildi.
DHA